Perugia pride con parata in strade città

Arrivato alla sua sesta edizione, il Perugia Pride, la manifestazione dell'orgoglio e delle rivendicazioni Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersex), cambia forma con l'obiettivo di portare nel capoluogo umbro una grande manifestazione di piazza con una parata colorata per le strade della città. L'appuntamento è fissato per il prossimo 30 giugno.

"Quest'anno - annuncia in una nota Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos - abbiamo deciso di intraprendere una sfida ambiziosa. Il pride come accade nelle grandi città italiane e di tutto il mondo, non sarà più stanziale nel solo quartiere di Borgo Bello, ma attraverserà con una grande parata le principali strade e piazze di Perugia. Vogliamo abbracciare la nostra città, marciando per le sue vie principali e portando in strada il nostro orgoglio, i nostri corpi e le nostre rivendicazioni. Il successo delle edizioni precedenti sarà la base di partenza per il Perugia Pride 2018".