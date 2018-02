Lega, verso restituzione busta pesante

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - "Non contento di quanto distrutto in quattro anni di finto governo tecnico, prima che le Camere si sciogliessero, il Pd ha lasciato un altro bel regalo alle popolazioni terremotate dell'Italia e nello specifico dell'Umbria: la completa restituzione della 'busta pesante' a nemmeno un anno e mezzo dal sisma e in sole 24 rate": a sollevare la questione è la Lega Umbria con i suoi candidati Luca Briziarelli, Donatella Tesei, Riccardo Augusto Marchetti e Virginio Caparvi.

"Continuano le vessazione del governo nei confronti dei più deboli - sottolinea in particolare Caparvi - e dei terremotati chiamati, dal maggio prossimo, a risarcire il 100% dell'importo della cosiddetta 'busta pesante' ossia la sospensione temporanea del pagamento delle tasse, mutui compresi, per i 138 comuni presenti nel cratere. L'ennesima presa in giro da parte del Pd, nei confronti degli italiani e degli umbri chiamati a restituire importi anche notevoli, quando ancora vivono in un evidente stato di emergenza". (ANSA).