In Cassazione richiesta revisione Guede

Approda il 21 febbraio in Cassazione il ricorso dei difensori di Rudy Guede contro l'inammissibilità della richiesta di revisione della condanna a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher decisa dalla Corte d'appello di Firenze.

L'istanza presentata dagli avvocati Tommaso Pietrocarlo e Monica Grossi sarà esaminata a partire dalle 10 in un'udienza pubblica dalla quinta sezione. La sentenza è attesa in serata.

I difensori di Guede hanno basato il loro ricorso in Cassazione sostenendo la "non osservanza" delle regole processuali e la mancata acquisizione di "elementi fondamentali" da parte dei giudici fiorentini. La Suprema Corte aveva inizialmente fissato un'udienza camerale per la quale il procuratore generale aveva presentato una memoria chiedendo la conferma della decisione di Firenze e quindi l'inammissibilità della richiesta di revisione. "Abbiamo però sostenuto - ha spiegato l'avvocato Pietrocarlo - che c'era stata una sentenza e quindi è stata fissata l'udienza pubblica".