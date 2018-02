Alla Stranieri festa per Capodanno cinese

All'Università per stranieri di Perugia l'anno del Cane è iniziato, secondo lo zodiaco cinese, in coincidenza con la cerimonia di benvenuto per gli studenti dei programmi Marco Polo e Turandot.

Nell'Aula Magna di palazzo Gallenga si è data appuntamento una folta rappresentanza degli studenti provenienti dalla Cina che, alla Stranieri, frequenteranno un corso propedeutico di lingua e cultura italiana della durata di almeno dieci mesi.

Il corso - spiega una nota dell'ateneo - è finalizzato ad acquisire le competenze linguistiche necessarie per frequentare corsi di laurea o laurea magistrale presso le università italiane e le istituzioni accademiche italiane di alta formazione artistica e musicale.

La cerimonia è stata accompagnata da canti e balli tradizionali degli studenti dei programmi Marco Polo e Turandot.

L'evento si è poi concluso nella Sala Goldoniana, con una degustazione di specialità della cucina tipica cinese a base soprattutto di jiaozi, considerato un piatto portafortuna.