Salta ancora Consiglio comunale Terni

E' mancato anche oggi il numero legale, al primo e al secondo appello, nella seduta del Consiglio comunale di Terni convocata nel pomeriggio, in via d'urgenza, per discutere e approvare la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente.

I presenti infatti erano in tutto 15, 10 consiglieri d'opposizione e cinque di maggioranza, compresi il sindaco Leopoldo Di Girolamo e il presidente dell'Assemblea Giuseppe Mascio.

La seduta è stata convocata, di nuovo d'urgenza, anche per la giornata di domani, alle 10, ultimo giorno utile per l'approvazione della delibera sul dissesto.

Nel frattempo, alle 24 di questa notte, diventeranno irrevocabili le dimissioni presentate dal sindaco. Il segretario generale del Comune, Giuseppe Aronica, domani mattina comunicherà alla prefettura la conferma delle dimissioni, successivamente il prefetto provvederà a sciogliere il consiglio.