Proclamate due ore sciopero all'Ast

Due ore di sciopero sono state proclamate dalle segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl di Terni, per la giornata di giovedì, per tutti i lavoratori del gruppo Ast e delle ditte terze. E' previsto dalle 10 alle 12 per i lavoratori del primo turno e per gli impiegati e dalle 20 alle 22 per il secondo turno (non sciopera il terzo).

Nei giorni scorsi i metalmeccanici si erano mostrati critici con l'azienda in merito alla convocazione per il primo marzo, ritenuta tardiva, dell'incontro urgente richiesto all'amministratore delegato Massimiliano Burelli per fare il punto dell'attuale situazione economica, produttiva e organizzativa del sito.