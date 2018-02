Commemorato assistente polizia Lanari

Commemorato all'Istituto per sovrintendenti della polizia di Stato a lui intitolato, a Spoleto, Rolando Lanari, caduto per servizio e insignito della medaglia d'oro al Valor civile.

E' stata deposta una corona al monumento dedicato alla memoria dell'assistente. Presenti il questore di Perugia, Giuseppe Bisogno, la dirigente della Squola, Maria Teresa Panone, la signora Eugenia Vergari Lanari e il cappellano don Jozef Gercak. Con loro le autorità locali, una delegazione dell'Anps di Spoleto e uno schieramento composto dai frequentatori del nono corso ispettori. La cerimonia è poi proseguita con una messa in suffragio dell'assistente. Al termine sono state lette tre testimonianze di frequentatori del corso Ispettori, che a diverso titolo avevano partecipato o vissuto il sacrificio degli agenti Lanari e Giuseppe Scravaglieri nell'eccidio di via Prati di Papa.