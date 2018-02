Nuovo rinvio consiglio comunale Terni

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Nuovo rinvio, nel pomeriggio, per il consiglio comunale di Terni, chiamato a votare la delibera sul dissesto finanziario del Comune: i 13 consiglieri presenti al primo appello ed i 15 al secondo, a causa soprattutto delle assenze nei banchi della maggioranza, non hanno garantito il numero legale per l'avvio dei lavori e la seduta è stata dunque sciolta.

Il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Mascio, già aveva comunque provveduto a convocare di nuovo l'assemblea, in via d'urgenza, per lunedì alle 18. Si tratta dell'ultima seduta a disposizione per il voto della procedura di dissesto. Se, come prevedibile, anche lunedì 19 mancherà il numero legale, verrà nominato un commissario "ad acta" per la deliberazione dello stato di dissesto. Martedì 20 a mezzanotte diventeranno invece efficaci ed irrevocabili le dimissioni del sindaco Leopoldo Di Girolamo, confermate venerdì 16. Si procederà dunque allo scioglimento del consiglio e alla nomina contestuale di un commissario.