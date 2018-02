Ministro, su Perugina spazio per dialogo

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Pensa ci sia lo spazio per un ulteriore dialogo durante il prossimo incontro sulla Perugina, il ministro del lavoro Giuliano Poletti, il quale ha sottolineato che "gli ammortizzatori sociali vanno usati ma con la finalità di riconsegnare una opportunità di lavoro alle persone". Il 22 febbraio infatti ci sarà un incontro al ministero con Nestlè per discutere di proroga della cassa integrazione per chi rimarrà fuori dai ricollocamenti. "Qui è importante il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali perché c'è questo piano in discussione", ha commentato Poletti, oggi a San Giustino, sottolineando la necessità di fare "tutto quello che si può per avere una prospettiva per i lavoratori, per reimpiegarli tutti quanti"; questo "è lo sforzo che dobbiamo fare". Secondo il ministro, "laddove non arriviamo in termini di prospettive di occupazione, gli ammortizzatori sociali servono ma devono avere finalità temporanea e finalizzata al fatto che queste persone abbiano un lavoro dignitoso da fare".