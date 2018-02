Fiamme in casa, anziana trovata morta

(ANSA) - TERNI, 17 FEB - Una donna di 86 anni è morta in seguito ad un incendio divampato nella propria abitazione, a Montegabbione, nell'Orvietano. Inutili i soccorsi da parte del 118, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco di Orvieto, chiamati a spegnere le fiamme.

Sulle cause del rogo e della morte dell'anziana sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Secondo quanto si è appreso successivamente la donna sarebbe morta avvolta dalle fiamme divampate dal camino della cucina.

L'incendio è avvenuto in un complesso di case a schiera di via Madonna delle Grazie. A dare l'allarme è stata la badante dell'anziana, al rientro nell'abitazione dopo alcune commissioni.

Inutili i suoi tentativi di soccorrere la donna, che era già stata raggiunta dalle fiamme. La badante ha riportato qualche lieve escoriazione durante i soccorsi. Sul posto, oltre al 118, anche vigili del fuoco e carabinieri.