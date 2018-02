Comunanza agraria,svolta su Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 FEB - "Il tavolo permanente per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia, voluto dalla Regione Umbria, può segnare una svolta per il futuro del borgo": a scriverlo, in una lunga nota pubblicata su Facebook, è la Comunanza agraria assieme alla Pro loco, alla onlus "Per la vita di Castelluccio" e dal "Comitato civico di Castelluccio". "È stato un incontro, quello centro regionale della Protezione civile, molto proficuo nei vari versanti trattati e di gran lunga positivo nei toni e negli approfondimenti operati durante la discussione. La programmazione fatta e ben scandita nelle date, è pienamente condivisa dalla frazione", scrivono.

Comunanza e associazioni elencano i punti stabiliti per avviare la ricostruzione post sisma del paese e iniziano dalla viabilità, con la riapertura a marzo della provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio, per poi toccare i temi della demolizione degli edifici danneggiati, della rimozione delle macerie e delle delocalizzazioni delle attività commerciali.