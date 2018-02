Fiaccola di San Benedetto a Berlino

La fiaccola di San Benedetto "Pro pace et Europa una" arriva in Germania, a Berlino, dove per la prima volta si celebra il superamento degli anni in cui è ridiventata una città aperta, rispetto al periodo in cui è stata divisa dal muro. L'obiettivo dell'iniziativa è di rilanciare il messaggio di unità europea. La fiaccola sarà accesa il 24 febbraio a Norcia, luogo di nascita di San Benedetto, in una cerimonia significativa poiché per il fuoco saranno utilizzati alcuni resti della Basilica di S. Benedetto, crollata a causa del sisma. Il 7 marzo, in piazza San Pietro, Papa Francesco benedirà la fiaccola scortata dai tedofori dei gruppi marciatori di Subiaco, Norcia e Cassino, incaricati di accompagnare la fiamma del Santo Patrono fino a Berlino, capitale europea scelta quest'anno per ospitare il suo messaggio di pace. "Il vostro messaggio - ha detto il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani nella conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - è un messaggio di europeismo serio e di non facciata".