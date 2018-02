Di Girolamo, mi assumo responsabilità della sconfitta

"Quella di oggi è una sconfitta di cui mi assumo la responsabilità, senza inutili scaricabarile": lo ha detto il sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo intervenendo in Consiglio comunale confermando le sue dimissioni. Sottolineando comunque che la maggioranza gli "avrebbe messo a disposizione i voti per andare avanti".

"Ho provato ad ascoltare quello che veniva dalla città sia in termini politici sia sociali - ha spiegato Di Girolamo -, ma nel percorso di questi ultimi giorni mi sono convinto che non ci siano le condizioni per seguire la strada del dissesto guidato, con un governo cittadino autorevole che accompagni politicamente l'azione di risanamento in carico ai futuri organismi straordinari di liquidazione. Per questo ho inteso confermare le mie dimissioni".

Il sindaco, in un discorso di circa mezz'ora, ha ringraziato la presidente della Regione Catiuscia Marini e la "mia maggioranza".