A Castelluccio cantieri per commercio

"A Castelluccio siamo entrati nella fase di avvio dei cantieri che portano alla realizzazione delle strutture commerciali temporanee dei caseifici e delle attività per la ristorazione per consentirne, entro inizio estate, la piena funzionalità": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, al termine dell'incontro per la creazione di un tavolo permanente per Castelluccio. "le cinque strutture che dovranno ospitare i negozi verranno ubicate sulla piazza di Castelluccio. Verrà inoltre utilizzato il garage sotto la piazza - ha spiegato - per la trasformazione di prodotti agricoli". In merito ai caseifici la presidente ha detto che "su indicazione del Parco è stata adottata la decisione di mantenere le tre strutture in prossimità della piazza dove la loro istallazione è prevista a partire dalla fine di questo mese". Per quanto riguarda la delocalizzazione dei ristoranti all'interno del 'deltaplano', a seguito delle verifiche, verranno realizzate otto strutture.