Sistema informativo sociale Umbria modello per Roma Capitale

Il nuovo Sistema informativo sociale (Siso) della Regione Umbria è stato preso a modello e adottato da altre realtà regionali e da alcuni grandi Comuni italiani come Roma Capitale: lo rende noto l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini.

Evidenziando che l'Umbria è stata la prima regione in Italia ad attivare questo strumento per garantire una raccolta più omogenea delle informazioni sul disagio sociale e fornire risposte più efficaci ai bisogni dei cittadini.

In particolare la Regione ha partecipato a un bando nazionale, con capofila il Comune di Roma, che prevede il riuso del Siso, attivato con successo in Umbria, all'interno di un progetto che consentirà all'Amministrazione capitolina di disporre di un sistema informativo dei servizi sociali in grado di mettere in rete e in comunicazione le strutture e gli operatori.

"È motivo di orgoglio e soddisfazione - sottolinea l'assessore - essere presi a modello da realtà importanti come Roma Capitale".