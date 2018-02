Rambotti direttore Archivio di Stato Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - Luigi Rambotti è il nuovo direttore dell'archivio di Stato di Perugia che comprende anche le sezioni di Spoleto, Foligno, Assisi e Gubbio. Già responsabile della sezione spoletina, succede a Giovanna Giubbini, andata a dirigere la struttura di Venezia.

"Sono chiamato a un impegno importante, dato che quello di Perugia, considerando anche le sedi distaccate, è uno degli archivi più grandi d'Italia con i suoi 40 chilometri lineari di documentazione e circa 400 mila pezzi catalogati", ha detto Rambotti all'ANSA. Tra i documenti anche quelli strappati al sisma e recuperati dalle macerie. "Senza ombra di dubbio - ha sottolineato il direttore - abbiamo salvato la storia di Norcia e di altri centri della Valnerina terremotata. Inoltre a Spoleto è custodito anche una parte dell'archivio di Arquata del Tronto". I giorni successivi al terremoto Rambotti li ricorda "particolarmente complessi". "Avevamo la necessità di fare presto - ha aggiunto -, per non mandare in malora un patrimonio inestimabile".