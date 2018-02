Prof. Gerli nuovo presidente di "Firma"

Il prof. Roberto Gerli, responsabile della struttura di Reumatologia dell'azienda ospedaliera-universitaria di Perugia, è il nuovo presidente di "Firma" (Forum interdisciplinare per la ricerca nelle malattie autoimmuni). L'elezione è avvenuta a Milano durante una riunione alla quale hanno partecipato medici e biologi di diverse discipline specialistiche.

"L'obiettivo che ci prefiggiamo - dice il neo presidente in una nota dell'ospedale - resta quello di ottimizzare e standardizzare la diagnostica di laboratorio delle malattie autoimmuni sistemiche e aggiornare costantemente le linee guida per la prescrizione di test e per la diagnosi sierologica delle malattie autoimmunitarie sistemiche". "La nostra associazione - ha spiegato, nel suo intervento di ringraziamento - vuole rappresentare sempre più un fondamentale punto di riferimento per moltissimi centri italiani che si interessano di patologie autoimmunitarie e contribuire alla produzione di lavori scientifici".