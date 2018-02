"La Galleria in chiaroscuro" a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - Venerdì 23 febbraio la Galleria nazionale dell'Umbria aderisce alla campagna M'illumino di Meno 2018 - Caterpillar Radio2, per sensibilizzare sulle tematiche del risparmio energetico e dell'uso consapevole delle risorse, proponendo un'esperienza di visita inedita e suggestiva: "La Galleria in chiaroscuro. La Pittura dei caravaggeschi sotto una nuova 'luce'". Spente le luci del museo si attraverseranno le sale con la sola illuminazione notturna, coadiuvati da piccole torce manuali che verranno messe a disposizione dei partecipanti.

Il percorso si concluderà nella sala dedicata ai caravaggeschi, con un approfondimento sul valore simbolico che la luce assume in queste opere. Il primo turno di visita è alle 17.45. Il secondo, alle 18.30, è riservato ai partecipanti dell'iniziativa "Piedibus del Ben Essere Speciale M'illumino di Meno". La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. E' necessaria la prenotazione: telefono 07558668411, email gan-umb.servizieducativi@beniculturali.it.