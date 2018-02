Sindaco Terni verso conferma dimissioni

Si prospetta la conferma delle dimissioni da parte del sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo: è quanto emerso nel corso della riunione della maggioranza che si è svolta nella sede del Pd.

Il sindaco le aveva rassegnate il 30 gennaio scorso dopo la bocciatura, da parte delle sezioni unite della Corte dei conti, del ricorso presentato dall'amministrazione contro il no al piano di riequilibrio finanziario dell'ente, deciso a luglio dalla magistratura contabile regionale. Di Girolamo ha 20 giorni di tempo per confermare o meno le dimissioni, ma al termine delle varie consultazioni che si sono svolte non sembrano essere emerse le condizioni per proseguire la consiliatura. Neanche nell'ipotesi di un rimpasto di giunta. Le comunicazioni del sindaco sulle dimissioni, salvo ripensamenti dell'ultima ora, sono dunque attese nel consiglio comunale convocato per il 15 febbraio alle 15.30.