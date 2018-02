Partito comunista presenta candidati

Diritti per i lavoratori e piena occupazione; riduzione delle tasse e abrogazione della legge Fornero; casa e sostegno alle famiglie; istruzione, sanità e cultura per tutti; fuori da Unione europea e Nato: sono i principali punti su cui verte il programma del Partito comunista per le prossime elezioni politiche.

Una serie di proposte che i candidati umbri Valentina Salicari, Martina Zoccolini, Yuri di Benedetto (Camera) e Matteo Polito (Senato) hanno presentato in una conferenza stampa nella sede della Provincia di Perugia.

"Dopo trent'anni - ha detto Salicari - il Partito comunista torna sulle schede elettorali per restituire alle classi popolari del nostro Paese l'unico voto utile alla difesa dei suoi interessi. Un voto per far avanzare un'idea di cambiamento della società, per mettere al centro gli interessi e i diritti dei lavoratori e delle classi popolari".