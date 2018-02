Vescovo e sindaco Norcia, per Basilica giorno importante

"È una giornata importante per l'Umbria ferita dai terremoti del 2016. Questo protocollo è un segno concreto e rilevante in vista del recupero dell'immenso patrimonio storico-artistico della Valnerina e un messaggio di speranza fondamentale per la popolazione che ha perso la casa e che, con tenacia e senza abbandonare il territorio, attende di poter riprendere una vita": a dirlo è l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, dopo l'accordo per l'avvio della progettazione per il recupero della Basilica di Norcia.

"Questo atto - ha sostenuto il presule - è un incentivo a proseguire nella più delicata ricostruzione dell'interiorità delle persone e del tessuto sociale delle comunità".

"E' un momento importante e significativo - ha detto invece il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno - con il quale intendiamo garantire certezza e competenza alla comunità nazionale ed internazionale che guarderà con occhi attenti e vigili su questa operazione".