Cenci, solo la medicina può fermare i tumori

"Quello dato da Nadia Toffa è un messaggio positivo. Da quasi sei anni convivo con un tumore molto aggressivo e sono fermamente convinto che per battere questa malattia è necessario seguire scrupolosamente la scienza medica": a sottolinearlo è il perugino Leonardo Cenci, impegnato nel volontariato per l'assistenza ai malati oncologici con l'associazione Avanti tutta e simbolo della lotta al cancro, tanto da essere l'unico al mondo a correre per due volte la maratona di New York con la malattia in atto. Con l'ANSA ha commentato la vicenda della presentatrice delle Iene.

"Bisogna seguire le cure decise dagli oncologi - ha ribadito Cenci - e ogni altra scelta è scellerata, idiota, che rischia di rivelarsi fatale. Credo comunque che il farmaco più potente del quale disponiamo sia la nostra testa. Bisogna infatti anche abituarsi a resistere, ad affrontare i cambiamenti che un tumore porta con sé. Per batterlo è fondamentale non sentirsi malati e amare la vita come io faccio ogni giorno".