Camper polizia contro violenza genere

Si rinnova nel giorno di S. Valentino l'appuntamento con la polizia di Stato per parlare di violenza di genere. Il centro commerciale Quasar di Corciano ospiterà infatti, a partire dalle 14 del 14 febbraio, il camper delle polizia di Stato.

Anche per questa tappa, accanto a poliziotti esperti nel trattare casi di violenza ed abusi e che ogni giorno offrono la loro professionalità alle vittime - spiega la Questura di Perugia -, sarà presente personale sanitario della polizia di Stato in grado di "offrire ascolto e aiuto oltre che supporto psicologico ed emotivo". Oltre alla possibilità di un confronto allargato sul tema, sarà comunque possibile trovare spazi di dialogo riservato dove ricevere risposte e consigli direttamente dagli operatori di polizia.