A Perugia impresa sempre più straniera

In provincia di Perugia l'impresa straniera cresce più di quella italiana. Nel 2017, infatti, quelle partecipate da persone nate all'estero sono cresciute a un ritmo sei volte superiore alla media: +3,4% contro +0,59%, e rappresentano il 46% dell'aumento complessivo dello stock totale registrato nel 2017. Lo scorso anno, è stata registrata un'impresa straniera ogni 11.

Un quadro delineato dalla Camera di commercio di Perugia in base ai risultati dell'indagine di Unioncamere-InfoCamere.

Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio, "l'imprenditorialità praticata da cittadini stranieri è ormai una realtà strutturale nell'ambito del tessuto economico provinciale e alla fine dello scorso anno ha raggiunto le 6.600 presenze, il 9% di tutte le imprese registrate sul territorio".

"Se non ci fosse stato l'apporto delle imprese guidate da stranieri - ha aggiunto -, la crescita registrata nel 2017 dal sistema imprenditoriale perugino, peraltro già molto debole, si sarebbe ridotta della metà".