Ad Assisi e Bastia "per il Tuo cuore"

I cardiologi dell'Unità interaziendale scompenso cardiaco dell'ospedale di Assisi, nata dall'accordo fra l'Usl Umbria 1 e l'Azienda ospedaliera di Perugia, hanno aderito alla settimana "per il Tuo cuore" promossa dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri per diffondere la cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Realizzeranno incontri informativi con i cittadini, patrocinati dai Comuni di Assisi e Bastia.

Le iniziative sono in programma il 16 febbraio alle 16 nella "Sala degli Emblemi" del Comune di Assisi, sabato 17 febbraio alle 11 nella sala riunioni del "Palazzo della Salute" di Bastia e sabato 17 febbraio alle 16 nella sala riunioni della Pro-loco di S. Maria degli Angeli. Oltre a promuovere stili di vita a difesa di un cuore sano, si parlerà di percorsi assistenziali nell'emergenza-urgenza e nella cronicità, di come evitare pericolose perdite di tempo, di come riconoscere precocemente l'insufficienza cardiaca, di quanto la tecnologia possa essere di aiuto.