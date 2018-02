A Terni campagna contro violenza genere

Arriva a Terni, in occasione della festa di San Valentino, patrono della città e degli innamorati, la campagna di sensibilizzazione della polizia contro la violenza di genere.

"Questo non è amore" è lo slogan della campagna che vedrà l'apertura di una stand in piazza della Repubblica, allo scopo di promuove e divulgare una rinnovata cultura per contrastare adeguatamente il fenomeno. Il gazebo, allestito dalla questura ternana in linea con quanto disposto dal ministero dell'Interno, sarà aperto dalle 14 alle 20. E' stato scelto uno dei luoghi più frequentati in occasione delle festività per il patrono - spiegano dalla questura - anche per accogliere ed aiutare le vittime, "intercettando il prima possibile situazioni di disagio generate da comportamenti violenti ed intimidatori nei loro confronti".