Sisma,a Castelluccio Sae a prova di gelo

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - "A Castelluccio realizzeremo delle casette Sae a prova di gelo": ad annunciarlo, all'ANSA, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Abbiamo ritenuto opportuno - spiega - date le particolari condizioni climatiche che si manifestano in inverno nel borgo, di costruire le 7-8 Soluzioni abitative d'emergenza con degli accorgimenti diversi rispetto a tutte le altre. Ad esempio stiamo pensando di evitare i boiler sui tetti, così da scongiurare eventuali rotture a causa del gelo". Sul numero preciso di casette da costruire a Castelluccio c'è ancora un po' di incertezza: "Inizialmente erano previste 8, forse ne realizzeremo 7, di certo chi avrà l'alloggio dovrà poi abitarci 365 giorni l'anno e in tal senso le verifiche saranno puntuali", sottolinea Alemanno. Che intanto è pronto a consegnare l'ennesimo lotto di Sae a Norcia: "Sabato 17 febbraio consegneremo le chiavi per alcune decine di Sae a Madonna delle Grazie e a Casali di Serravalle".