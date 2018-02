Carnevale sconfigge Terremoto a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Il sisma è stato sconfitto, almeno nella sfida che si è svolta in piazza San Benedetto, a Norcia, tra Re Carnevale e Terremoto. Un gruppo di bambini e ragazzi mascherati ha sfilato per le vie del centro storico per poi convergere nella piazza ferita, dove si è consumata la "battaglia" in cui Re Carnevale ha scacciato Terremoto dalla città. Le maschere sono state realizzate a mano con materiali riciclati nel laboratorio "Carnevale Tornerà?", durato alcuni mesi, organizzato dall'associazione Montanari Testoni, e finanziato da alcuni privati e dal Cesvol, col bando "Tasselli per la rinascita sociale e culturale della Valnerina". "Vedere i ragazzi protagonisti del loro lavoro è stato bellissimo. Con poco si può fare veramente molto", ha sottolineato Marianna Stella, una delle organizzatrici. L'associazione e le sue maschere saranno di nuovo protagoniste martedì, con una tappa alle Sae.