Vicolo Baciadonne a Città della Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 10 FEB - A Città della Pieve si festeggia San Valentino in un modo originale, con ingressi ai musei e visite gratuite ai luoghi più affascinanti della città e al suggestivo "Baciadonne": il dedalo di vie di Città della Pieve comprende infatti uno dei vicoli più romantici e più stretti d'Italia, non superando gli 80 centimetri di larghezza, costringe i passanti ad "incontri ravvicinati" da cui il nome che lo caratterizza.

Il tour comprende anche una visita ai reperti etruschi di recente scoperta e alle opere del Perugino. Le coppie potranno postare le loro foto su Instagram e Facebook e concludere la visita con una degustazione offerta dalla "Casa dello Zafferano". La partenza è prevista alle ore 16 dalla Rocca Monumentale, sede dell'Ufficio turistico.

"Love Street - spiega il Comune - è un'iniziativa che promuove anche le attività ricettive e turistiche per quanti vorranno prenotare un soggiorno o la cena a lume di candela".