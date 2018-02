Renzi,Umbria piccola ma ha valori grandi

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - "L'Umbria è piccola ma ha valori grandi": così Matteo Renzi, candidato Pd nella regione nel listino al Senato, oggi pomeriggio nel corso di una affollata iniziativa elettorale al Centro congressi Capitini di Perugia.

"Non è facile oggi portare questi valori dentro il dibattito politico nazionale. Oggi siamo pieni di gente che nei social ti insulta", ha osservato.

"Tornare ai valori dell'Umbria per me significa tornare ai valori di umanità, tornare all'idea che di fronte a un rapporto umano uno guarda in faccia le persone e non si mette a fare polemica e odio sociale", ha concluso Renzi.