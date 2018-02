Sindaco Norcia, amarezza per Ancarano

(ANSA) - PERUGIA, 9 FEB - "La notifica del rigetto del ricorso al Tribunale del Riesame per il dissequestro della struttura di Ancarano mi provoca un sentimento di amarezza e disorientamento. Non riesco a trovare le parole per spiegare ad una comunità che con i denti resta aggrappata alla sua terra dopo aver perso tutto, che non può provare a ricominciare dallo stare insieme, senza peraltro pesare sulla spesa pubblica ma sul grande cuore degli italiani". A dirlo, in una nota, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, all'indomani della decisione dei giudici per "Casa Ancarano".

"Il disorientamento nasce dal fatto che ho utilizzato gli strumenti individuati dalle ordinanze del capo dipartimento della Protezione civile e da uomo delle Istituzioni mi sarei aspettato che tutti ne avessero preso atto e che tutte le componenti dello Stato cercassero di aiutare la nostra comunità a ripartire", aggiunge il sindaco.