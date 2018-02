Operaio cade in un cantiere e muore

(ANSA) - PERUGIA, 9 FEB - Un operaio di 40 anni, di origini sudamericane, è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Capanne di Perugia.

L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 7-8 metri, ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Si tratta del primo infortunio mortale sul lavoro in Umbria nel 2018.

Sull'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.