Marini firma proposte legge Uila

(ANSA) - PERUGIA, 9 FEB - La presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha sottoscritto le due proposte di legge di iniziativa popolare a sostegno "della maternità e paternità" e "dei disoccupati e dell'uscita anticipata dal lavoro" promosse dalla Uila, Unione italiana dei lavori agroalimentari, nel corso di un incontro a Palazzo Donini con il segretario regionale della Uila, Daniele Marcaccioli.

La prima prevede misure per sostenere chi perde il lavoro con modifiche al Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e chi, ad oggi, è escluso dall'Ape sociale, che si propone di estendere anche ai lavoratori stagionali, agli operai agricoli e ai lavoratori della pesca; l'altra per rafforzare le misure per padri e madri che lavorano, a sostegno dell'occupazione femminile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

"Sono due firme - ha detto la presidente - a sostegno dell'iniziativa del sindacato a livello nazionale volta all'aumento della qualità del welfare del nostro Paese su aspetti importanti".