Salvini, vincere elezioni, poi in Umbria

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 8 FEB - "Conto su di voi per vincere le elezioni politiche e passare finalmente dalle parole ai fatti. Per vincere in Comune con un sindaco che abbia come priorità i suoi cittadini e non i centri culturali islamici. E poi vincere anche in Regione Umbria per mandare a casa i compagni che hanno devastato questa terra": è l'appello del segretario della Lega Matteo Salvini da Umbertide dove ha inaugurato la sede del partito. Dopo avere fatto visita al cantiere per la costruzione di un centro culturale islamico.

Presenti i vertici locali del Carroccio con il segretario umbro Stefano Candiani e il consigliere regionale Valerio Mancini.

"Stiamo riscoprendo l'orgoglio di una terra bella come l'Umbria - ha detto Salvini - che qualcuno a Roma si è dimenticato. Chi ha amministrato questa terra lo ha fatto massacrando gli ospedali, le strade e le scuole. Noi non abbiamo bacchette magiche ma le nostre priorità sono lavoro e sicurezza". (ANSA).