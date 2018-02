Romizi,Frecciarossa ci aggancia a Italia

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - "L'attivazione del servizio Frecciarossa in partenza da Perugia significa agganciarsi all'Italia": è quanto ha detto, all'ANSA, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

"È una grande opportunità per l'intera comunità regionale, ma anche un'occasione per i turisti di raggiungere agevolmente l'Umbria", ha aggiunto. "Con questa azione non si risolvono di certo tutti i problemi di collegamento della regione, ma è senza dubbio un grande passo avanti", ha detto ancora Romizi che ora si augura di poter avviare "con il prossimo Governo un ragionamento più ampio sul tema dei trasporti che coinvolga tutti i livelli istituzionali della regione".