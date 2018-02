Resta sotto sequestro "Casa Ancarano"

Il centro polivalente di Ancarano di Norcia resta sotto sequestro. Il tribunale del Riesame di Perugia ha infatti rigettato il ricorso presentato dai difensori dei tre indagati nell'inchiesta avviata dalla procura della Repubblica di Spoleto sulla realizzazione della struttura ricreativa nella frazione colpita dal sisma.

"Prima di qualsiasi commento attendiamo di leggere le motivazioni dei giudici", ha detto all'ANSA l'avvocato Valentino Angeletti, uno dei difensori insieme a Massimo Marcucci, Luisa Di Curzio e Benedetta Pugnali.

Secondo gli inquirenti il centro polivalente non poteva essere realizzato seguendo le procedure straordinarie legate all'emergenza post sisma, in quanto la funzionalità della struttura, secondo i pm, non avrebbe il carattere dell'urgenza.

Quindi, il progetto "Casa Ancarano" avrebbe dovuto seguire il normale iter urbanistico.