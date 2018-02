Primo Frecciarossa partito da Perugia

È partito stamani da Perugia, alle 5,13, il primo treno Frecciarossa che collega ad "alta velocità" il capoluogo umbro a Milano e Torino.

A inaugurare l'avvio della sperimentazione del collegamento la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, insieme all'assessore Giuseppe Chianella, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi che sono saliti a bordo del convoglio insieme a una rappresentanza dei due enti istituzionali, ai presidenti di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Giampiero Bianconi e Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni, e ai vertici regionali di Trenitalia.

Il numero delle prenotazioni per il nuovo servizio Frecciarossa continua a salire e sono già oltre mille i biglietti acquistati.

La tratta Perugia-Milano si percorre in 3 ore e 17 minuti, Torino si raggiunge in 4 ore e 45 minuti. La sperimentazione durerà fino a dicembre.