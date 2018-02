Per Frecciarossa già mille prenotazioni

Più di mille prenotazioni in quattro giorni per il treno Frecciarossa che da oggi collega Perugia con Milano e Torino. Il dato è stato fornito dall'assessore regionale ai Trasporti, Giuseppe Chianella.

"È un inizio ottimo - ha detto Chianella - che ci fa ben sperare per il futuro. Quella che ha preso il via è una sperimentazione che durerà fino a dicembre. Averla ottenuta non è stato semplice, adesso speriamo che i nostri numeri continuino ad essere confortanti così da stabilizzare questo importante collegamento".