Marini, Frecciarossa è scommessa su qualità servizi

"Il Frecciarossa da Perugia è un obiettivo condiviso con Trenitalia e una scommessa sulla qualità dei servizi e dei collegamenti per una regione che, se non in una minima parte, non è attraversata dall'alta velocità. Ma è soprattutto importante dal punto di vista del turismo e del business": a dirlo, all'ANSA, è la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini che è salita a bordo del convoglio che ha inaugurato il collegamento del capoluogo di umbro con Milano e Torino.

"I primi numeri in fatto di prenotazioni sono molto confortanti - ha sottolineato Marini - e speriamo adesso si confermarli e incrementarli. Questo servizio si inserisce in quadro lavorativo che abbiamo portato avanti in merito al potenziamento della qualità dei servizi ferroviari regionali che contiamo di migliorare ulteriormente nell'interesse di tutta l'Umbria".