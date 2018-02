In auto arnesi scasso e alimenti rubati

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - La polizia ferma un'auto sospetta nei pressi di un ristorante e all'interno trova materiale da scasso oltre a generi alimentari e due televisori: arrestati un italiano di 35 anni già indagato in passato e un dominicano di 43, per furto aggravato in concorso.

A notare la vettura è stata la pattuglia che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio si trovava in servizio di controllo del territorio in zona via Dottori.

A bordo del veicolo c'erano i due uomini. Nell'auto sono stati trovati guanti in tessuto, una torcia da testa, una sega da ferro, chiavi inglesi, cacciaviti, due piedi di porco, un paio di tronchesi, due lastre flessibili, uno scalandrino e due grandi televisori. Avvolti in una tovaglia, i poliziotti hanno inoltre trovato 11 bottiglie tra alcolici e liquori, prodotti di norcineria (salami, salsicce e prosciutto interi) due vassoi contenenti carne tagliata e condita. Tutta merce risultata rubata in un ristorante della zona.