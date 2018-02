Giornata raccolta del farmaco il 10/2

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - Sono 81 le farmacie umbre che sabato 10 febbraio aderiranno alla Giornata di raccolta del farmaco per donare medicinali da banco ai bisognosi. "In Umbria l'adesione si attesta al 30%, sopra la media nazionale che è del 20 per cento", ha detto Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria che promuove, insieme a Banco Farmaceutico, l'iniziativa presentata a Perugia.

In Umbria nell'arco di 15 anni sono state raccolte quasi 90mila confezioni di farmaci per un valore di circa 500mila euro.

La giornata di raccolta 2018, sostenuta a Perugia anche dalle farmacie comunali Afas, vedrà in campo farmacisti e oltre 500 volontari dislocati in 68 farmacie della provincia di Perugia e 13 in quella di Terni. "Il numero crescente di volontari e la collaborazione con Federfarma consente ogni anno di aumentare i farmaci raccolti", ha detto Paolo Farsi delegato per Perugia di Banco Farmaceutico.