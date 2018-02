Ferrovie: viaggiatori Frecciarossa, "troppo bello"

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - "Spero che non sia solo un servizio circoscritto a un breve periodo, ma un treno permanente, che ritengo fondamentale per il business dell'Umbria e per chi come me settimanalmente deve raggiungere il nord Italia per attività lavorative". A dirlo è Cesare Carloni, uno dei primi viaggiatori saliti sul primo Frecciarossa partito da Perugia.

"Un treno importante anche per il turismo, perché in Umbria c'è bisogno di collegamenti rapidi e sicuri", aggiunge il viaggiatore. A bordo anche tante facce giovani, come quelle di Giacomo e Filippo, due ventenni di Perugia: "Avere la possibilità di raggiungere una grande città come Milano in poco più di tre ore è troppo bello", dicono.

Intanto sono già più di mille i biglietti prenotati per la tratta avviata stamani che collega il capoluogo umbro a Torino, passando per Milano.