+Europa per "prospettiva di futuro"

"In una nazione in difficoltà e per una prospettiva di futuro e speranza, anche per l'Umbria, bisogna occuparci più d'Europa altrimenti l'Europa si occuperà di noi": questo il manifesto politico lanciato a Perugia nella presentazione delle liste elettorali di "+Europa con Emma Bonino-Centro Democratico".

All'Hotel La Rosetta erano presenti i candidati nei collegi plurinominali del Senato (Alessandro Massari, capolista, Irene Abigail Piccinini, Gianfranco Spadaccia, Kamaljeet Kaur) e della Camera (Roberto Capelli, capolista, Elona Gaxha, Michele Berloco, Simona Bruschi).

Per guardare al futuro dell'Italia e dell'Umbria, secondo quanto sostenuto da Massari e Cappelli "serve più Europa, per avere più crescita, più diritti, più democrazia, più libertà, più opportunità, più sicurezza, più rispetto per l'ambiente".

Insomma, le due liste guardano ad "un'Italia più europea in un'Europa unita e democratica".