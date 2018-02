Info Day Erasmus+ a Villa umbra

(ANSA) - PERUGIA, 7 FEB - Sperimentare e implementare pratiche innovative nell'istruzione e nella formazione professionale grazie ai finanziamenti europei: il tema è stato al centro dell'info Day Erasmus+ organizzato a Villa umbra da Scuola umbra di amministrazione pubblica e Seu Servizio Europa, accreditato a Centro Europe Direct Perugia dalla Commissione Ue.

La giornata su "Il programma Erasmus+ e i partenariati strategici nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (KA2 VET): tecniche e metodologie per una corretta redazione della proposta" è stata organizzata in collaborazione con l'Ufficio di rappresentanza della Regione a Bruxelles ed ha visto intervenire Rossano Arenare, coordinatore Area consulenza, monitoraggio e valutazione dell'Agenzia nazionale del Programma Erasmus+ Inapp. "Si tratta - ha spiegato - del più importante strumento comunitario volto alla promozione dello sviluppo del sistema educativo, formativo della gioventù e dello sport. Ha stanziato più di 14 miliardi di euro per il 2014-2020".