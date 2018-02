Scritte su palazzi, denunciato a Foligno

E' accusato di imbrattato con scritte e disegni realizzate con bombolette spray i muri di palazzi pubblici e privati, alcuni di interesse storico-artistico, del centro di Foligno, un quarantatreenne del posto denunciato a piede libero dalla polizia.

Secondo quanto accertato dal personale del commissariato, l'uomo avrebbe agito insieme ad altri due soggetti ancora da identificare e sui quali sono in corso indagini. Gli episodi risalgono ad una notte di ottobre 2017 quando, dopo la serata passata in un locale pubblico, i tre - secondo la polizia - hanno utilizzato delle bombolette spray per deturpare i palazzi.

Nel corso dei successivi accertamenti gli agenti hanno esaminato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area.