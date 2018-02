"Età dell'amore" tema Cioccolentino

Dichiarazioni d'amore proiettate sulle pareti di palazzo Spada, una tavoletta di cioccolato di sei metri da scalare e ancora un raduno di Fiat 500, cacce al tesoro, laboratori di pasticceria e degustazioni: torna, dal 10 al 14 febbraio, Cioccolentino, la kermesse organizzata nel centro di Terni in occasione di San Valentino.

"L'età dell'amore" è lo slogan per l'edizione numero 15.

"Oltre 80 - ha spiegato Andrea Barbarossa, organizzatori di Cioccolentino - saranno gli eventi di questa edizione, fra laboratori e degustazioni. Tra i vari protagonisti ci sarà anche il pampepato ternano, il dolce tipico del territorio, al quale è dedicata una degustazione-spettacolo".

Nel corso della manifestazione, ha spiegato ancora Barbarossa, "si potrà dire amore in vari modi". "Con le poesie - ha aggiunto -, ma anche con una proiezione gigante a palazzo Spada oppure scalando un muro di cioccolato. Ma il giorno di San Valentino, attraverso la presenza di celebri youtubers, si potrà dare un grande like collettivo".