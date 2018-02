Ddl mercato lavoro in Assemblea Umbria

Si è aperta con l'esame del disegno di legge su "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione.

Istituzione dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" la seduta dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. In seguito a un accordo tra i capigruppo è stato infatti modificato l'ordine del giorno.

Per il disegno di legge sul mercato del lavoro relatore di maggioranza è stato Attilio Solinas (misto Mdp), quello di minoranza Sergio De Vincenzi (misto Umbria next). Hanno poi preso la parola alcuni consiglieri.

All'ordine del giorno anche il question time, le interrogazioni a risposta immediata, mozioni e atti solo esame.

I lavori dell'Assemblea legislativa possono essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube (www.youtube.com/channel/UCPDMep0aleov5DpTwArHIBA/live) e sul sito istituzionale Alumbria.it.