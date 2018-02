Marini scrive a Madia per contratto pa

"La mobilitazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per lo sblocco del contratto per i dipendenti degli enti locali, del servizio sanitario regionale, è fortemente condivisa dai vertici della Regione Umbria per i quali è giusto affrontare il tema dell'adeguamento dopo nove anni di stallo": sulla base di questo presupposto, la presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha scritto una lettera al ministro Marianna Madia per sollecitare la chiusura della trattativa.

Durante il presidio davanti a Palazzo Donini, promosso dalle segreterie regionali di Fp-Cgil Fp-Cisl Fpl-Uil in concomitanza con l'iniziativa presso la sede del ministero della Funzione pubblica, la presidente ha firmato, alla presenza dei segretari generali di Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil Fabrizio Fratini, Ubaldo Pascolini e Marco Cotone, anche su sollecitazione delle stesse organizzazioni sindacali, la lettera per chiedere "di favorire una celere conclusione delle trattative verso la sottoscrizione dei contratti.