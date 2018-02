La Under 21 di calcio torna al Curi

Lo stadio "Renato Curi" di Perugia torna a tingersi d'azzurro. Giovedì 22 marzo infatti la nazionale Under 21 affronterà la Norvegia. La partita si giocherà alle 18,30.

Sulla panchina italiana ci sarà Luigi Di Biagio, chiamato a guidare anche la nazionale maggiore nelle due partite amichevoli di marzo, con Argentina e Inghilterra.

La Under 21 è già qualificata alla fase finale Campionato Europeo 2019 in qualità di Paese ospitante.

Per il Curi l'ultima presenza azzurra è stata il 4 giugno 2014, quando dopo 13 anni d'assenza tornò la nazionale maggiore per un test amichevole in preparazione dei mondiali in Brasile.

Contro il Lussemburgo finì con una rete per parte.

E' invece dal 1996 che gli Azzurrini, impegnati nella preparazione per l'Europeo, non giocano a Perugia. Sono tre in tutto i precedenti, con un bilancio di due vittorie (2-0 alla Danimarca nel 1992 e 4-0 all'Ungheria nel 1996) e un pareggio (0-0 con la Svezia nel 1987).