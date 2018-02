Incontro enti locali su ddl post sisma

"Con questo disegno di legge abbiamo definito il quadro normativo per rendere più semplice e veloce la ricostruzione post-sisma, privata e pubblica, offrendo adeguati strumenti urbanistici ed edilizi, ma anche opportunità per agevolare lo sviluppo economico dei territori colpiti, con una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del paesaggio": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, nel corso dell'incontro partecipativo sul testo del disegno di legge preadottato dalla Giunta regionale che detta "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi". Che si è tenuto a Villa Umbra.

"Obiettivo primario di questa legge, che vogliamo sia la più partecipata possibile, è - ha detto la presidente - di offrire una risposta normativa per consentire una ricostruzione rapida e, soprattutto, compatibile con i tempi che la stessa ricostruzione impone".